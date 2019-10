Betty Marchal, moeder van vermoorde An: "Als je 25 jaar celstraf krijgt, vind ik dat je die moet uitzitten"

Journaliste Caroline Van den Berghe zegt dat er voorwaarden zijn gekoppeld aan de vervroegde vrijlating. "Hij moet een woonplaats kunnen vinden en komt niet vrij vooraleer hij er een heeft. Hij heeft nu 6 maanden de tijd om een appartement of studio te vinden. Is dat niet zo, dan blijft hij in de cel zitten en zal hij een nieuwe aanvraag moeten indienen." Volgens Van den Berghe is dat een vrij uitzonderlijke beslissing die er kwam naar aanleiding van de lange tijd die hij in de cel heeft gezeten. "Hij is ook geografisch beperkt om een woning te vinden. Hij mag niet in contact komen met nabestaanden of slachtoffers. Enkel Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Namen en een klein deeltje van Brussel zijn nog mogelijk. Er zijn ook nog andere voorwaarden zoals de nabestaanden een schadevergoeding betalen."