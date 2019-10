Ex-staatsveiligheidsagent beschuldigt Didier Reynders (MR) van doodsbedreigingen

In april stapte de man naar de politie om verklaringen tegen vicepremier Didier Reynders (MR) af te leggen. De man, die 10 jaar werkte voor de Staatsveiligheid, beschuldigde Reynders en een vertrouweling van corruptie en witwaspraktijken.

De ex-agent verwees onder meer naar de bouw van de Belgische ambassade in de Congolese hoofdstad Kinshasa, het huurcontract voor de hoofdzetel van de federale politie, omkoping door wapenhandelaars en omkoping door een Congolese verkiezingskandidaat. Het geld zou zijn ontvangen of witgewassen via de aankoop van antiek en vastgoed of transacties in belastingparadijzen.