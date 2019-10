De vijf boeken die het leven van Bart Moeyaert hebben veranderd

“Ik las het boek “Buzz Aldrin, waar ben je gebleven?” toen ik me niet zo goed in m’n vel voelde, en het heeft me er echt bovenop geholpen. Harstad heeft het over de tweede zijn: iedereen kent Neil Armstrong, maar Buzz Aldrin heeft óók wel op de maan gestaan. Het gebeurt zelden dat ik mezelf totaal verlies in een boek of in een film, omdat de schrijver in mij meedenkt. Maar dit boek van Johan Harstad had me bij m’n lurven. Bij “De acht bergen” van Paolo Cognetti had ik dat ook, bijvoorbeeld.