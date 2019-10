Opnieuw zes Warmathons tijdens De Warmste Week, op drie nieuwe locaties

Tijdens De Warmste Week zal er voor de vijfde keer al in zes steden een Warmathon georganiseerd worden. Dat gebeurt voor het eerst in Kortrijk en Beringen. Daarnaast kunnen sportievelingen ook gaan lopen in Brussel, Gent, Antwerpen of Leuven. Elke deelnemer steunt met zijn sportieve prestatie een goed doel naar keuze. Inschrijven kan vanaf vandaag.