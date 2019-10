Duitse minister wil meer willekeurige controles aan de landsgrenzen

Daarmee bedoelt de minister migranten van buiten de Europese Unie die doorreizen van de ene naar de andere lidstaat. "Naast de verlenging van de controles aan de grens met Oostenrijk heb ik de federale politie opgedragen om het aantal willekeurige controles aan alle andere grenzen te intensiveren. We willen alle grenzen van ons land in de gaten houden", schreef Seehofer in een verklaring op Twitter.

Recent kondigde de minister al aan dat Duitsland de controles aan de grens met Oostenrijk opnieuw met zes maanden zal verlengen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt er namelijk nog steeds een hoog aantal illegale grensoverschrijdingen vastgesteld. Duitsland beschikt over een 3.700 kilometer lange landsgrens, ook met ons land.