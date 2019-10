Amerikanen verdrinken in studieschulden: "Deze bubbel is nog veel groter dan die van de hypotheken"

In Amerika hebben miljoenen studenten en ex-studenten schulden door leningen in hun studietijd. Met 44 miljoen zijn ze, om precies te zijn. De gemiddelde schuld per student is inmiddels opgelopen tot 37.000 dollar.

Over het hele land gerekend, heeft die leningslast een astronomisch bedrag bereikt van 1,6 biljoen. Dat is 1.600 keer één miljard.

In Hempstead, op Long Island, sprak ik met een democratisch senator in en voor de staat New York. Kevin Thomas is nu politicus, maar was vroeger advocaat in The Bronx. Kevin is een Indiase Amerikaan. Hij leeft zelf met het gewicht van 200.000 dollar studieschulden.

Kevin is inmiddels bijna 35 jaar oud en wil als jonge wetgever de toestanden rond studieschuld de wereld uithelpen. "Dit is de nieuwe zeepbel. We hebben de hypotheekbubbel zien openbarsten, maar die van de studieschulden is nog veel groter. Studenten en afgestudeerden die werken, verzuipen bijna. We moeten daar een oplossing voor vinden."

Kevin Thomas strijdt als senator ook tegen de misbruiken van financiële instellingen. Hij heeft daarover verschillende wetsvoorstellen door het staatsparlement gejaagd. Volgens Thomas zijn er genoeg banken die er woekerpraktijken op nahouden en de rentes op studieleningen steeds verder de hoogte injagen. Ze vermelden dat helaas alleen in de kleine lettertjes van het contract, zegt hij.