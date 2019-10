Engelstalige website van De Correspondent is gelanceerd

“Vandaag komt er een droom uit. Bedankt aan de meer dan 50.000 leden uit meer dan 130 landen, we zijn trots om ‘The Correspondent’ officieel te lanceren.” zo schrijft hoofdredacteur Rob Wijnberg op de nieuwe Engelstalige website. Zes jaar na de lancering van de Nederlandse website start nu het internationale nieuwsplatform ‘The Correspondent’. Het nieuwsplatform wil net als zijn Nederlandse broertje een tegengewicht bieden bij de nieuwsstroom van de dag. De baseline is “unbreaking the news” waarbij ze investeren in diepgravende journalistiek en bredere analyses brengen. Het platform is volledig advertentievrij en financiering komt van leden en subsidies.

Na een succesvolle crowdfunding campagne werd in december vorig jaar 2,5 miljoen dollar opgehaald. Het is de eerste keer dat een Nederlands platform internationaal gaat met een lidmaatschapsmodel. De Amerikaanse campagne die daaraan vooraf ging verliep niet altijd van een leien dakje. Toen in maart van dit jaar bleek dat ‘The Correspondent’ geen kantoor in New York zou krijgen, maar zou aansluiten bij het Amsterdamse kantoor, kwam er kritiek. Critici wezen onder andere op het feit dat er tijdens de campagne de indruk was gewekt dat de uitvalsbasis Amerika zou worden met een daarbij horend New Yorks kantoor. The Correspondent excuseerde zich uiteindelijk voor hun onduidelijke communicatie eind maart met een tweet ‘We screwed up’. De oprichters lieten toen weten dat de plannen om een Amerikaanse kantoor op te richten gaandeweg veranderd waren.

The Correspondent wist in de tussentijd interessante profielen aan te trekken voor hun nieuwe website. In mei van dit jaar werd Eliza Anyangwe, voormalig onderzoeksjournalist voor The Guardian en CNN Africa aangesteld als redactiechef. Zij start nu samen met een team van vijf journalisten, in de komende maanden zullen daar nog freelancers bij aansluiten. Eric Holthaus (Amerika, o.m. The Washington Post, Rolling Stone en slate), Irene Caselli (Italië, o.m. BBC, Deutsche Welle,...), Nesrine Malik (UK, voormalig journaliste voor The Guardian), Tanmoy Goswami (India, voormalig journalist voor o.a. Fortune India) en OluTimehin Adegbeye (Lagos, voorheen o.a. This is Africa) gaan schrijven over thema’s als onder meer ‘de ander’, ‘het klimaat’ en ‘geestelijke gezondheid’. De intentie is om de zaken vanuit een wereldwijd perspectief te belichten waarbij de journalisten niet vanuit Amsterdam maar vanuit hun respectievelijke landen artikels schrijven.

“Vanaf nu richten we ons volledig op het inlossen van onze beloften aan de leden die dit mogelijk gemaakt hebben. Dat wil zeggen: een ander soort journalistiek brengen die grensoverstijgend is en die leden op alle mogelijke manieren betrekt in de totstandkoming ervan. We hopen dat de leden van het eerste uur blijven en dat we in de tussentijd nieuwe leden zullen aantrekken. Dat is waar het eerste jaar om draait”, laat hoofdredacteur Rob Wijnberg weten vanuit het kantoor in Amsterdam.