Constantin Brancusi: de man die de definitie van beeldhouwkunst (letterlijk) veranderde

Brancusi wordt in 1876 geboren op het Roemeense platteland. Zijn vader sterft als hij 9 jaar oud is. Op zijn 11e trekt hij thuis weg en overleeft hij door her en der klusjes op te knappen. Hij werkt bij een tonnenmaker, een pottenbakker en in een ververij. Hij verblijft een tijdje in een herberg. De cafébaas ziet dat de jongen artistiek talent heeft en moedigt hem aan om naar de lokale Kunstnijverheidsschool te gaan. Als hij 22 jaar is, kan hij via een studiebeurs beeldhouwles volgen aan de School voor Schone Kunsten in Boekarest.

Als hij afgestudeerd is en zijn legerdienst gedaan heeft, vertrekt hij naar Parijs. De Franse hoofdstad is op dat moment het kunstencentrum van Europa. Hij legt het grootste deel van de reis te voet af, maar hier en daar blijft hij plakken om geld te verdienen en af en toe neemt hij ook de trein. Als hij op 14 juli 1904 aankomt in Parijs, zet hij zichzelf graag in de markt als de pelgrim van de kunst die te voet van Roemenië naar de Lichtstad trok. Het is tekenend voor Brancusi. Hij is enorm bezig met zijn imago en wil zelf controle over hoe hij zijn werk en zichzelf presenteert. Daarom stort hij zich naast beeldhouwen ook op fotografie.

(lees voort onder de foto)