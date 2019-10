"Geen bewijzen dat een jager wolvin Naya heeft gedood", zegt Hubertusvereniging

"Geen echte bewijzen"

"Daarmee is niet bewezen dat die jagers Naya hebben geschoten", reageert Maarten Goethals van de Hubertus Vereniging Vlaanderen. "De jagers werden gevat in kader van het onderzoek. Ze werden trouwens in september betrapt, terwijl Naya al veel eerder vermist was. Dus we hebben het gevoel dat het Agentschap voor Natuur en Bos ook niet goed weet wat er precies gebeurd is."

En nu?

De jagersvereniging wil nu het verdere onderzoek afwachten. "We gaan bekijken of de jagers die gevat zijn lid zijn van onze vereniging. Maar zolang niet bewezen is dat zij betrokken zijn bij de dood van Naya kunnen wij zelf geen onderzoek doen. Voorlopig gaat het om heel veel vermoedens en heel weinig feiten."

Everzwijnenjacht

Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt in Limburg nauw samen met de jagers voor het inperken van de everzwijnenpopulatie. "In die zaak is onze verstandhouding nog altijd even goed als pakweg een week geleden", besluit Goethals.