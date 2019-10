Thomas Cook België vraagt faillissement aan: 500 werknemers dreigen baan te verliezen

Thomas Cook Retail België, dat onder meer de winkels van Thomas Cook uitbaat, had tegen vandaag 5 miljoen euro nodig om een doorstart te kunnen maken. Met het geld had het bedrijf de ondernemingsrechtbank kunnen overtuigen dat het een geloofwaardig plan had, en had het bescherming kunnen aanvragen tegen zijn schuldeisers. Maar het geld is niet gevonden. En dus rest er enkel het faillissement.