Rutten (Open VLD) over invloed Vlaams Belang op akkoord: "Is verhaal van een regering, niet van een partij daarbuiten"

"Kijk eens, wij maken een regeerakkoord dat inzet op werken, want werken doet lonen", zegt Rutten in "De afspraak". "Als het over nieuwkomers gaat zeggen we dat we mensen de kans geven om een job te krijgen en schakelen we hen in bij de VDAB, we laten ze de taal leren - een heel emanciperend middel -, we zorgen ervoor dat ze naar school kunnen gaan. Dat hoor ik Vlaams Belang allemaal niet zeggen. Vlaams Belang zegt 'vreemdelingen buiten', zegt dat de islam hier niet thuis hoort.

Wij zeggen 'je hoort hier thuis, maar pak de kansen die we je geven door betaald te leren, door naar school te gaan, door een job te verwerven, door je te integreren in het verenigingsleven'. Twee totaal verschillende werelden zijn dat volgens Gwendolyn Rutten.