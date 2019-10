Hilde Crevits (CD&V): "Heb mee geschreven aan akkoord, óók over onderwijs. Die maatregelen uitvoeren zou ik graag doen"

"Ik heb mijn job als minister van Onderwijs graag gedaan", zegt Crevits. "Ik heb ook de eer gehad mee te schrijven aan het regeerakkoord, ook aan de rubriek onderwijs. Als je mij vraagt of ik dat zie zitten om die maatregelen uit te voeren, dan is het antwoord 'ja'."

Over een eventuele kandidatuur als partijvoorzitter is ze veel minder duidelijk. "Daarover zal binnenkort beslist worden. Maar het is echt belangrijk dat je je niet laat afleiden als je aan het onderhandelen bent voor een regering."

"Over mijn persoonlijke toekomst zal heel binnenkort duidelijkheid komen", hult Hilde Crevits zich in de mist. Morgenavond heeft CD&V een ledencongres over het Vlaamse regeerakkoord. Het is de bedoeling dat de CD&V-ministers dan worden aangeduid.