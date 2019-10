Hoe kan je genomineerd worden voor een (wetenschappelijke) Nobelprijs?

Zoals gewoonlijk bijten de wetenschappelijke Nobelprijzen maandag de spits af met fysiologie of geneeskunde, dinsdag volgt fysica en woensdag is het dan aan scheikunde. Donderdag is het de beurt aan de Nobelprijs voor Literatuur, vrijdag die voor de Vrede, en de maandag daarop, de 14e, volgt dan de Prijs in Economische Wetenschappen van de Zweedse Centrale Bank ter nagedachtenis van Alfred Nobel, de meest recente prijs en geen Nobelprijs.

De Koninklijke Zweedse Academie der Wetenschappen speelt een zeer belangrijke rol bij de nominaties voor de wetenschappelijke prijzen, ook voor de prijs voor Economie, de Nobelprijs voor de Vrede is een buitenbeentje waarover in Noorwegen wordt beslist.

De genomineerden voor de wetenschappelijke prijzen moeten personen zijn - enkel voor de Nobelprijs voor de Vrede kan het ook om organisaties gaan - en er worden jaarlijks maximaal drie mensen bekroond voor maximaal twee verschillende ontdekkingen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling een ontdekking uit het jaar voor de toekenning van de prijs te bekronen, en in de beginjaren van de Nobelprijzen werden meestal recente ontdekkingen bekroond. Na een aantal kwalijke missers, zoals de bekroning van de ontdekking van een parasiet die kanker veroorzaakt in 1926, is er meer tijd gaan zitten tussen de ontdekking en de bekroning.

Nu worden meestal ontdekkingen bekroond die de tand des tijds hebben weerstaan, en de Nobelassemblee beschouwt de bepaling 'uit het voorgaande jaar' nu als 'het voorgaande jaar waarin de volledige impact van de ontdekking duidelijk is geworden'.

De nominaties worden niet bekendgemaakt, ook de genomineerden zelf worden niet op de hoogte gebracht. Zowel de nominaties als alle aantekeningen over besprekingen van de genomineerden blijven 50 jaar lang achter slot en grendel, daarna worden ze vrijgegeven. Binnen een tiental jaar kunnen Vlaamse geïnteresseerden dus beginnen nagaan of Hugo Claus ooit genomineerd is geworden voor de Nobelprijs voor Literatuur.