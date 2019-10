Ivan De Vadder over het akkoord dat 300 pagina's telt: "Zit er voldoende evenwicht in en voor elk wat wils?"

De Vadder kaart de begroting als derde punt aan. "We weten dat de onderhandelaars het rigoureus behalen van het begrotingsevenwicht hebben laten varen. De vraag is natuurlijk hoelang, tot op het einde van de legislatuur? En daar is toch wat kritiek op gekomen van de liberalen. Je weet dat er wel wat uitgaven zijn. De wachtlijsten in de zorg moeten weggewerkt worden, erfenis- en registratierechten gaan naar omlaag. Daar moet je geld voor hebben, en er zitten ook investeringen op onderwijs."



Onder de categorie symbolische punten is er nog een hele waslijst. "Open VLD vraagt sinds 2009 het opheffen van de opkomstplicht, schrappen van de lijststem, rechtstreekse verkiezingen van de burgemeester, ... . Ik heb de indruk dat dit in het regeerakkoord staat", vertelt De Vadder. CD&V heeft zich verzet tegen fusiegemeenten en is tegen het afschaffen van de provincies. Bij de N-VA vind je die Vlaamse canon en de kleuren van de burgemeesterssjerp (van de nationale driekleur naar de Vlaamse kleuren, red.) die voor een aantal mensen blijkbaar belangrijk is."