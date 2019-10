Johny Voners is ziek en zet acteercarrière even on hold

Acteur Johny Voners is verzwakt door de chemotherapie die hij krijgt en staakt voorlopig zijn activiteiten om zich te focussen op zijn herstel. Johny hoopt eind november opnieuw te kunnen werken.



Johny Voners was momenteel bezig met de laatste voorbereidingen voor ‘La Cage Aux Folles’, waar hij aan de zijde van Koen Crucke één van de hoofdrollen voor zijn rekening zou nemen. Acteur Koen Van Impe zal de rol van Johny nu overnemen. De musical gaat op woensdag 16 oktober in première in zaal Elckerlyc in Antwerpen.