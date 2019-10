KPN trekt aanstelling Dominique Leroy als topvrouw in: "Onzekerheid rond Leroy is niet in belang van KPN"

Het is vooral de onzekerheid rond de duur van die onderzoeken naar Leroy die de beslissing van KPN bepaald heeft. "Die onzekerheid is niet in het belang van KPN of zijn aandeelhouders", klinkt het in een mededeling. "Daarom hebben we beslist om de geplande aanstelling als CEO te schrappen."

"Dit was een moeilijke beslissing, gezien het mooie palmares van mevrouw Leroy als bestuurder", zegt Duco Sickinghe, voorzitter van de raad van bestuur in de mededeling. "We wensen haar het allerbeste toe."