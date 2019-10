Herlees hier de liveblog over de voorstelling van het regeerakkoord voor de Vlaamse regering

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) is tevreden dat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord de blijvende jaarlijkse groei van het gemeentefonds bevestigt, een tussenkomst in de lokale pensioenfactuur bevat en fusies tussen gemeenten op basis van vrijwilligheid behoudt. "Het gemeentefonds levert een kwart van de inkomsten van de steden en gemeenten, broodnodig om in lokale dienstverlening te voorzien en nieuwe uitdagingen op te vangen", zegt de VVSG.