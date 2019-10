Lokerse paardenworst is Streekproduct van het Jaar

De Lokerse paardenworst is al meer dan 100 jaar een geliefd product in de streek. Vroeger werd het vooral gegeten door arme mensen omdat het heel goedkoop is, maar het streekproduct won de afgelopen jaren aan populariteit. De bekroning tot Streekproduct van het Jaar is dan ook een mooie erkenning voor de Lokerse slagerijen: “Blijkbaar zijn we een meerwaarde voor onze stad en dat is fijn om te weten”, vertelt slager Franky Van de Walle.

Geheim recept

In Lokeren zijn er tien slagerijen die paardenworst draaien en allemaal werken ze volgens een eigen geheim recept. “We hebben het geheime recept gekregen van de pionier van de Lokerse Paardenworsten”, gaat slager Franky Van de Walle verder. “We mochten het recept niet opschrijven en moesten het uit ons hoofd leren. Alleen mijn zoon en ik kennen het, en dat willen we graag zo houden. Daarom beginnen we 's nachts al worsten te draaien. De paardenworsten moeten klaar zijn voor er pottenkijkers komen.”

Klassieker

Tijdens de Lokerse Feesten wordt de paardenworst iets vaker verkocht dan op andere dagen. “We verkopen tijdens dat festival zo’n 40.000 paardenworsten. Dat zijn er evenveel als dat er Lokeraars zijn. Het is een echte klassieker”, zegt Franky Van de Walle trots. “Je kan de worst niet vergelijken met een andere worst. Deze is mals, sappig en traag gegaard in tomatensaus. Het voordeel is dat het niet zoveel kost. Zo kan je dus op een budgetvriendelijke wijze een feestje geven met een grote groep vrienden. Het is een succesformule op Oudejaarsavond.”

Geschiedenis

“De paardenworst is een jarenlange traditie”, legt Franky Van de Walle uit. “Vroeger was het paardenvlees iets voor de armen. Er werd toen worst gemaakt van de paarden die in de koolmijnen en op de akker werkten. Dat was redelijk goedkoop. In de loop der jaren is het dan uitgegroeid tot een echt streekproduct."