Meer dan 100 doden in Noord-India door overstromingen

Het regenseizoen in het noorden van India begint in juni en eindigt normaal in september. Maar de voorbije dagen heeft het onophoudelijk geregend en voor de komende dagen voorspellen de weerdiensten nog meer hevige regen. Volgens lokale autoriteiten zijn er door de laattijdige moessonregens al minstens 93 mensen om het leven gekomen in de staat Uttar Pradesh en 27 in de naburige staat Bihar.



In het district Ballia, in Uttar Pradesh, is het waterpeil zo hoog gestegen dat een gevangenis moest ontruimd worden. Meer dan 900 gevangenen werden geëvacueerd. In Patna, een stad met zo'n 2 miljoen inwoners, stond het water meer dan een meter hoog. Straten, huizen, winkels en zelfs een ziekenhuis bleven niet gespaard. In sommige stadsdelen zetten de hulpdiensten boten in om inwoners te redden.