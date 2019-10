"Wolvin Naya al voor de zomer gedood", concludeert Agentschap Natuur en Bos

Bedroefd

Boswachter Eddy Ulenaers volgt het reilen en zeilen van Naya in Limburg al vanaf het begin. Hij is diep teleurgesteld. "Het eerste wolvenkoppel van Vlaanderen, het is niet gelukt", zegt hij. "Naya werd de laatste keer gezien op een wildcamera op 10 mei en eind mei ging August zich ook anders gedragen. Hij voerde geen prooien meer aan. En toen hebben we extra onderzoek uitgevoerd."

Niet ziek of vergiftigd

Dat Naya ziek geworden is, is uitgesloten, gaat Ulenaers verder. "Als Naya ziek was, dan zou August dat ook geworden zijn. En dat is niet het geval. Dus ziekte kunnen we uitsluiten." In de uitwerpselen werden ook geen sporen van gif gevonden.

Toekomst

Wolf August is er wel nog. "De kans is groot dat hij een nieuw wijfje vindt. En de kans bestaat dat August toch weer schapen gaat doden. Dus als je je dieren graag ziet, bescherm ze dan met een goede omheining", besluit de boswachter.