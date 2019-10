Nederland viert 150 jaar friet: "90 procent kans dat het toen een Belgische frituur was"

Tijdens de negentiende eeuw worden aardappelen steeds meer geapprecieerd in Europa. In België en Noord-Frankrijk was de gekookte, geschilde aardappel met een klontje boter bijvoorbeeld populair. Lokale kermissen begonnen daarop snel dit gewas op een exclusievere manier te brengen. Lokale kramers mikten vooral op de hogere klassen, aangezien de bereidingswijze zeer duur was. Aardappelen werden gesneden in kleinere stukjes. Daarna werd er wat room of boter toegevoegd om hen tot slot te paneren in een kokend vet. Voilà, de eerste frietjes waren geboren.