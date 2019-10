Jennifer met het vlasblonde haar: onderzoek naar wangedrag van Britse premier Boris Johnson

Het was in die periode dat hij ene Jennifer Arcuri leerde kennen, een jonge Amerikaanse zakenvrouw met vlasblond haar (zoals in het liedje: "Jennifer, hair of golden flax"). Op zich niets mis mee natuurlijk. Dat ze in die tijd aan vier vrienden toevertrouwde dat ze toen een seksuele relatie had met Boris Johnson, tot daaraan toe. Niemand die Johnson kent, kijkt daarvan op.

Toch hebben de tabloids er een vette kluif aan. Boris Johnson bezocht haar herhaaldelijk in haar Londense flat, melden ze. The Sun doet zijn eigen reputatie alle eer aan en voegt eraan toe dat mevrouw Arcuri een danspaal in haar woonkamer heeft staan.