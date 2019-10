Operazangeres Jessye Norman overleden in New York

"Het is met veel verdriet en droefheid dat we de dood melden van de internationale operaster Jessye Norman", luidt het in een mededeling die door een woordvoerder van de familie werd verspreid. "Wij zijn erg fier op haar muzikale prestaties en de inspiratie die ze was voor haar publiek van over de hele wereld. We zijn ook trots op haar humanitaire inspanningen om onder meer het probleem van honger en dakloosheid aan te pakken en op vlak van de ontwikkeling van de jeugd en kunst- en cultuureducatie."

Norman werd op 15 september 1945 geboren in Augusta, in de Amerikaanse deelstaat Georgia. Als kind luisterde ze via de radio al naar opera's. "Voor mij waren die verhalen de volwassen versies van de verhalen die ik al kende: jongen ontmoet meisje, ze worden verliefd, maar om een of andere reden kunnen ze niet samen zijn en vaak eindigt het niet met "ze leefden nog lang en gelukkig".



Ze werd bekend nadat ze zich eind jaren 60 in Europa gevestigd had en in de jaren 70 werd ze al snel een van de meest gevraagde zangeressen in de grote operahuizen, zoals de Scala in Milaan en het Royal Opera House in Londen.