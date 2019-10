Oudenaarde wint prestigieuze Europese bloemenwedstrijd

Samen met het Waals-Brabantse Waver vertegenwoordigde Oudenaarde ons land op de Europese groenwedstrijd Entente Florale Europe. Tijdens het bezoek van de jury werd Oudenaarde beoordeeld op tien criteria, waaronder bebloeming, landschap, natuureducatie en participatie. De stad scoorde telkens meer dan 85 punten. "Dit mooie resultaat is een teken dat we goed bezig zijn en motiveert ons om in toekomst te blijven inzetten op groen en duurzaamheid", reageert schepen van Openbare Werken John Adam (Open VLD).

"Het is niet van vandaag op gisteren dat we dit gerealiseerd hebben", vult burgemeester van Oudenaarde Marnic De Meulemeester (Open VLD). "We besteden heel veel aandacht aan groen in de stad en we willen een duurzame stad worden. Dat is een investering van vele jaren waar we nu erkenning voor krijgen. We zijn daar uiteraard bijzonder gelukkig mee."

Trots Vlaanderen

De wedstrijd wil de aandacht vestigen op het belang van een groene omgeving voor de levenskwaliteit in woonwijken en steden. Oudenaarde werd in december vorig jaar door de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) ook al verkozen tot Groen- en Bloemengemeente 2019. Daardoor kon de stad Vlaanderen vertegenwoordigen bij de Europese groenwedstrijd Entente Florale Europe.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: