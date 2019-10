Over twee jaar spurten wielrenners voor de wereldtitel op de Leuvense ring

De wereldkampioen wielrennen zal over twee jaar over de eindstreep rijden op de Leuvense ring aan de Ruelensvest.

Dat maakte de organisatie van het WK wielrennen in 2021 in Leuven bekend op bezoek in Yorkshire. Ook de stad Leuven is mee op werkbezoek. Directeur sport van de stad Leuven Cindy Winters, keek vooral naar de veiligheid, de vele congressen en de fan-zone met één grote evenementenweide: "Wij gaan het wel een beetje anders aanpakken met verschillende fanzones in plaats van 1 grote weide, allemaal binnen Leuven, dat wel, ook aan de aankomststreep recht tegenover het sportoasecomplex maken we een fanzone. Daar zal de eindmeet dus liggen aan de Ruelensvest.

Druivenstreek nog onzeker

De rest van het parcours zal de volgende weken bekend gemaakt worden na een laatste inspectie door de UCI. De Vlaamse overheid wil een flandrienparcours met heuvels. Mogelijk zal de Druivenstreek mee in de lokale ronden zitten.

Congressen in tenten

Het viel de Leuvense delegatie onder meer op dat er in de marge van de koers heel veel congressen plaatsvinden. Leuven heeft weinig grote zalen buiten de Brabanthal en Sportoase. Daarom denkt de stad aan het domein van het Arenbergkasteel. Directeur sport Cindy Winters wil de congressen en evenementen zo veel mogelijk rond en in Leuven centreren: "In Yorkshire zijn echt veel congresruimtes voor zo'n kleine stad. Wij gaan natuurlijk gebruik maken van de Sportoase en de gebouwen van de KULeuven, maar we denken ook aan een groot tentendorp aan het Arenbergkasteel."

Te weinig bedden

Er zijn ook veel te weinig hotels in Leuven om iedereen te slapen te leggen tijdens de week van het wereldkampioenschap. Deelnemers en bezoekers zullen moeten uitwijken naar hotels in gemeenten en steden in de buurt.