Van bijna vlekkeloos parcours naar gehavende CEO: hoe moet het nu verder met de carrière van Dominique Leroy?

Leroys stijlbreuk uitte zich ook in het contact met het personeel. "Terwijl Didier Bellens de air had van een soort onaantastbare keizer te zijn, maakte Leroy er een punt van om met iedereen binnen het bedrijf een praatje te slaan. Ze deed echt haar best om bereikbaar te zijn."



Bij haar aanstelling in 2014 legde Leroy zelf de nadruk op groei. "Het belangrijkste voor mij is dat we opnieuw de weg naar groei vinden", zei ze op haar eerste perconferentie als CEO. Daar is ze grotendeels in geslaagd, onder meer door een versterking van het aanbod en een geslaagde strategie inzake de concurrentiestrijd met Telenet. "Ze heeft echt haar best gedaan om het aanbod over de brede lijn uit te breiden", weet Fockedey. De kanttekening daarbij is dat die groei voor een deel het gevolg is van een prijsverhoging voor de telecomdiensten van Proximus.