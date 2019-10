Prins Laurent verrast politieagenten en gaat in op uitnodiging voor hun pensioenfeestje

Het was een majestueus weekend voor politiemannen Guy Bontinck en Rudy Van Den Eede. Zij werden tijdens hun pensioenfeest in Gent gefeliciteerd door prins Laurent zelf.

Familie in het blauw

Guy Bontinck en zijn schoonbroer Rudy Van Den Eede werken voor de politie van Gent, beiden nemen nu afscheid daar. Guy Bontinck werkte 39 jaar en één maand als politieman: "Het voelt toch vreemd aan, het is een afscheid met gemengde gevoelens want het was een mooie carrière. Het was een job om U tegen te zeggen. Als ze me vandaag vragen wat ik in een volgend leven wil doen, dan kies ik direct opnieuw voor een carrière bij de politie, en dan zeker bij de politiezone Centrum."

Royaal afscheidsfeest

Guy en Rudy beslisten om hun pensioen samen te vieren onder vrienden en collega's. "Donderdag was het de laatste dag van mijn schoonbroer Rudy, dus hebben we dat dit weekend samen al gevierd." Maar er kwam ook een persoonlijkheid langs om hen uit te wuiven, zegt Guy Bontinck: "Het koninklijk hof is ons zeer genegen, in het bijzonder prins Laurent. Daarom besliste ik om hem ook uit te nodigen op het pensioenfeest, en hij is langs gekomen!" De prins vervoegde het feest in Gent en dat was heel hartelijk: "Ik denk niet dat er veel mensen zijn op deze wereldbol die zo hartelijk gegroet zijn door de prins. Ook mijn dochter Nathalie, die ook bij de politie werkt, heeft hartelijk met hem gesproken."

Koffie in Tervuren

Een lid van de koninklijke familie komt natuurlijk niet naar ieders pensioenfeest. "Mijn schoonbroer Rudy heeft de prins ooit begeleid per motor toen hij naar Gent kwam op bezoek. Bij aankomst hebben ze samen een selfie genomen en vroeg de prins of Rudy hem ook terug kon escorteren naar Brussel." De prins had nog geen zin om naar huis te gaan want bij aankomst in Brussel vroeg hij of Rudy zin had om een koffie te gaan drinken in Tervuren. "Maar daar kent Rudy zijn weg niet, prins Laurent heeft dan zelf Rudy geëscorteerd naar de markt van Tervuren. Beide heren hebben daar samen een potje koffie gedronken."