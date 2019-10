Oppositie: "Deze regering kiest voor een kil en hardvochtig Vlaanderen"

Groen verwacht vijf kille en hardvochtige jaren in Vlaanderen. De nieuwe Vlaamse regering heeft een beschamend gebrek aan sociale en klimaatambitie, zegt voorzitster Meyrem Almaci in een eerste reactie op het regeerakkoord. "Dat het woord armoede niet is gevallen, zegt veel over de plannen van Jambon I", vindt Almaci. "Deze regering kiest niet voor een warm Vlaanderen, maar voor een kil en hardvochtig Vlaanderen."