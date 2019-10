600 euro extra voor lage lonen, woonbonus verdwijnt en pas sociale woning na 5 jaar in gemeente: de plannen van Jambon I

Werk, dat is dé beleidslijn waarop de nieuwe Zweedse regering zich wil profileren. Tegen 2024 moeten 4 op de 5 Vlamingen (of 80 procent) aan het werk zijn. "Daarmee sluiten we aan bij de top van Europa", klinkt Jambon ambitieus. Het jobs-jobs-jobs van de afgelopen jaren is dus terug van nooit echt weggeweest.

En ambitieus is het zeker. In het eerste kwartaal van 2019 werkte nog 74,1 procent van de Vlamingen tussen de 20 en de 64 jaar. Om dat aantal met zes procentpunten op te trekken, moeten 120.000 Vlamingen extra aan het werk.

Daarom moet het "verschil tussen werken en niet werken groter worden", wil Jambon. Wie een bruto maandloon heeft onder de 1.700 euro, krijgt 600 euro netto extra per jaar (omgerekend 50 euro per maand dus). "Ook brutolonen tot 2.500 euro per maand zullen voor een stuk van deze nieuwe jobkorting kunnen genieten", klinkt bij Open VLD.

"Wie langer dan drie maanden werkloos is, moet een persoonlijke overeenkomst sluiten voor een intensief traject naar werk", zegt Jambon. Mensen die langer dan twee jaar werkloos zijn, worden verplicht om gemeenschapsdienst te leveren. "Dat moeten zinvolle activiteiten zijn", zegt Jambon wel.

Daarnaast wil de Vlaamse regering meer inzetten op bijscholing, en moet de VDAB versterkt worden. Nieuwkomers moeten zich bijvoorbeeld verplicht inschrijven bij de VDAB.

De ambitie van 80 procent is erg hoog. Tussen 2014 en 2018, grofweg de regeerperiode van de regering-Bourgeois, steeg de werkzaamheid in Vlaanderen met 2,7 procent. De nieuwe Vlaamse regering wil die inspanning dus meer dan verdubbelen.