Diabetes type 2 kan verdwijnen met een gewichtsverlies van slechts 10 procent

De onderzoekers ontdekten dat 257 deelnemers aan de studie, zo'n 30 procent, in remissie waren bij een opvolgingsonderzoek na vijf jaar. Mensen die erin geslaagd waren in de eerste vijf jaar na de diagnose 10 procent of meer gewicht te verliezen, hadden meer dan twee keer zoveel kans om in remissie te gaan als mensen die hun gewicht behielden.

"We weten al een tijdje dat het mogelijk is diabetes in remissie te sturen met behoorlijk drastische maatregelen als intensieve programma's voor gewichtsverlies en een extreme beperking van calorieën", zei dokter Hajira Dambha-Miller van het Department of Public Health and Primary Care van Cambridge. "Deze interventies kunnen een zeer grote uitdaging vormen voor individuen en ze zijn moeilijk haalbaar. Maar onze resultaten suggereren dat het mogelijk is van diabetes verlost te raken, minstens vijf jaar lang, met een meer bescheiden gewichtsverlies van 10 procent. Dat zal mensen meer motiveren en dus ook meer bereikbaar zijn voor veel mensen", zo zei ze in een persbericht van Cambridge.

"Dit versterkt het belang van het beheersen van het lichaamsgewicht, wat bereikt kan worden door veranderingen in het dieet en toegenomen fysieke activiteit", zei senior auteur professor Simon Griffin van de Epidemiology Unit van de Britse Medical Research Council. "Diabetes type 2 kan, hoewel het een chronische ziekte is, leiden tot aanzienlijke complicaties. Maar zoals onze studie aantoont, kan het onder controle gebracht worden en zelfs teruggedraaid."

De onderzoekers stellen dat patiënten in staat stellen om gewicht te verliezen na een diagnose, meer aandacht moet krijgen. Het team voert nu verder onderzoek uit om de beste manier te vinden om patiënten met diabetes type 2 te helpen om blijvend gewicht te verliezen.

De studie van de University of Cambridge is gepubliceerd in Diabetic Medicine. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de University of Cambridge.