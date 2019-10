Roemenen in België: de onzichtbare gemeenschap

Veel Roemenen komen aanvankelijk zonder gezin. Mannen werken heel vaak in de bouwsector, vrouwen in de zorg en verpleging of als poetshulp. Pas later, als ze wat meer zekerheid hebben verworven, laten ze hun partner en gezin overkomen (zie hieronder).

Opvallend is het hoge aantal zelfstandigen. Ook in de groep van buitenlandse zelfstandige ondernemers zijn de Roemenen al vijf jaar lang de koplopers. Er zijn nu zo'n 29.000 Roemenen als zelfstandigen geregistreerd. In hoeverre daar ook schijnzelfstandigen bij zijn die in de praktijk voor een baas werken, is een moeilijke kwestie van interpretatie. Zelf voeren ze graag aan dat ze liever de controle behouden over hun eigen tijdsbesteding en uren: ze willen lange dagen maken door het jaar heen om langer in Roemenië te kunnen zijn in de zomer of om meer te kunnen sparen. Daarbij komt dat ze vaak in familiaal verband of via netwerken uit het dorp of de eigen regio rekruteren en/of samenwerken.

De grens tussen de vrijheid van de freelancer enerzijds en uitbuiting of zelfuitbuiting anderzijds is soms dun. Het is aan de sociale inspectie om uit te maken waar het zelfstandigenstatuut tot sociale fraude leidt.

Daarnaast heb je ook heel wat Roemeense seizoensarbeiders, voornamelijk in de tuinbouw en de fruitpluk. Daarom vind je bijvoorbeeld heel wat Roemenen rond Hoogstraten en (seizoensgebonden) Haspengouw. Andere concentraties zijn er aan de westrand van Brussel (Anderlecht en Laken) en in Antwerpen. Maar ook West-Vlaanderen trekt veel Roemeense migranten aan: de krapte op de arbeidsmarkt en de nood aan technici voor de bouw of metaalconstructie zorgt voor een opvallende Roemeense aanwezigheid rond Roeselare.