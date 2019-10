Roetschorsziekte breidt uit: nu ook besmette bomen in Kortrijk en Izegem

De roetschorsziekte breidt zich uit in onze provincie. Wanneer de boom besmet is met de roetschorsziekte is er niets meer aan te doen. Je kunt hem alleen kappen. "Maar net daar zit het probleem", zegt boomconsulent Dirk Berteyn. "Normaal gezien moeten deze bomen gekapt en verhakseld worden. Maar in deze situatie gaat dat niet, want op die manier verspreiden de sporen van de schimmel zich. Andere bomen kunnen op die manier besmet worden. En ook de volksgezondheid kan in gevaar komen."

Nederland vs. België

"In Nederland is er een wettelijk kader om die bomen op een goede manier te verwijderen", zegt Berteyn nog. "Ze worden in een gesloten container vervoerd en gaan onmiddellijk de verbrandingsoven in. Hier bij ons is er geen wettelijk kader. Meer nog: niemand lijkt zich er ook maar iets van aan te trekken. Zo kan de roetschorsziekte zich zonder probleem verspreiden."