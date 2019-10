Saudische kroonprins waarschuwt voor escalatie met Iran

"Als de wereld geen krachtige actie onderneemt om Iran af te schrikken, dan dreigt er een verdere escalatie," verklaarde de Saudische kroonprins gisteren in een interview aan het Amerikaanse nieuwsprogramma 60 Minutes. "De olievoorraden zullen verstoord worden en de olieprijzen zullen stijgen naar ongeziene hoogten," voegde hij daar nog aan toe.

Het is intussen al ruim twee weken geleden dat twee olie-installaties in Saudi-Arabië verwoest werden door drone- en raketaanvallen. Houthi-rebellen in buurland Jemen hebben de aanvallen opgeëist, maar Saudi-Arabië en hun bondgenoot de Verenigde Staten zeggen dat Iran erbij betrokken is. Iran ontkent dat het iets met de aanvallen te maken heeft. Het incident veroorzaakte een schokgolf op de oliemarkten en leidde tot extra spanningen in het Midden-Oosten. De Saudische kroonprins wil nu een sterk signaal van de internationale gemeenschap.