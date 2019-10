Al-Shabaab-rebellen vallen Amerikaanse basis en Italiaans militair konvooi in Somalië aan

Wel hebben de Amerikanen twee luchtaanvallen laten uitvoeren om de rebellen terug te slaan. Een tiental aanvallers zouden er gedood zijn. De basis wordt door de VS gebruikt voor de opleiding van Somalische commando's en voor luchtaanvallen met drones tegen de Shabaab.

In de hoofdstad Mogadishu is dan weer een bomauto tot ontploffing gebracht op het ogenblik dat er een Italiaans militair konvooi voorbijreed. Daarbij zijn twee voertuigen beschadigd, maar volgens het Italiaanse leger zijn er geen gewonden gevallen onder de militairen.

De Italianen maken er deel uit van de Europese militaire missie EUTM-S, waarbij Europese militairen het Somalische leger opleiden. Italië is ook een voormalig kolonisator van Somalië en neemt een belangrijk deel in die missie.

Al-Shabaab is een islamistische rebellengroep die trouw gezworen heeft aan het terreurnetwerk Al Qaeda. Die militie werd in 2011 verdreven uit de grote steden in Somalië, maar controleert nog grote gebieden op het platteland. Tegenover al-Shabaab staat een 20.000 man sterke vredesmacht van de Afrikaanse Unie. De VS en de EU leiden apart nog Somalische militairen op voor de strijd tegen al-Shabaab.