Slaapexpert professor Verbraecken: "Jan Jambon doet nu best een powernap"

"Dat lange wakker blijven moet je bekijken als een onderhandelingsstrategie", zegt hij. "Wie zich voorbereidt op zo'n marathonvergadering door op voorhand wél te slapen heeft een voordeel. Al is het ook genetisch bepaald. De ene persoon kan beter tegen weinig slaap dan de andere."

Om 12u geeft toekomstig Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) een persconferentie om het bereikte akkoord toe te lichten. "Ik zou hem adviseren in tussentijd een powernap te nemen", zegt professor Verbraecken. "Dat is een dutje van zo'n twintig minuten, zeker niet langer dan een half uur. Anders zit je in je diepe slaap en duurt het langer voor je brein om opnieuw wakker te worden. Dan zit je pas echt slaapdronken aan de interviewtafel", besluit Johan Verbraecken in Start Je Dag.