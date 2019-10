Soldaten op missie of op straat krijgen compensatie en kunnen vroeger met pensioen

De regeling moet het beroep van militair aantrekkelijker maken en de uitstroom verminderen. "Zowel bij de vorming als later in de loopbaan zijn er heel wat mensen die Defensie verlaten. Er is dus een nood om het beroep aantrekkelijker te maken", zegt Yves Huwart van legervakbond ACMP aan VRT NWS. "Dit is een stap in de goede richting. Mensen kunnen na een lange afwezigheid zo toch wat tijd inhalen met familie en kinderen."



Het akkoord moet nog ondertekend worden door de minister van Defensie, maar zou normaal gesproken nog dit jaar van kracht worden. Voor alle duidelijkheid: soldaten die in het buitenland op missie zijn, krijgen al langer een bijkomende vergoeding. "Als we dat zouden omrekenen naar een uurvergoeding, stellen we vast dat dit onderbetaald is", zegt Huwart. "Die compensatie van twee uur die nu voorzien is, verzacht de pijn."