Verschillende burgemeesters in Vlaanderen vragen zich af of de keuze tussen een tricolore of een zwart-gele burgemeesterssjerp die in het Vlaamse regeerakkoord is opgenomen, een goede zaak is. "Er zijn veel belangrijkere problemen in de samenleving", zegt André Van de Vyver (Groen), de burgemeester van Zwijndrecht.