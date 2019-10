Meer kwaliteit, meer en betere leerkrachten en strenger hoger onderwijs: dit zijn de onderwijsplannen van Jambon I

Het M-decreet wordt afgeschaft. Dat hield in dat kinderen uit het buitengewoon onderwijs meer in het gewone onderwijs terecht moesten kunnen. Het M-decreet is nu vier jaar van kracht. Maar in de praktijk bleek de ondersteuning voor de kinderen en leerkrachten in het gewone onderwijs vaak moeilijk of onvoldoende. Onder de regering-Bourgeois werd het decreet al bijgestuurd, waardoor meer leerlingen naar het buitengewoon onderwijs konden terugkeren en er iets meer ondersteuning kwam voor leerkrachten.

Deze regering schaft het M-decreet af en vervangt het door "een echt begeleidingsdecreet voor kinderen met zorgnoden én hun leerkrachten". Wat dat begeleidingsdecreet precies zal inhouden, is werk voor de nieuwe minister. In elk geval wil de nieuwe regering een "pragmatische en realistisch invulling geven aan de begeleiding van kinderen met zorgnoden": ze kunnen gewoon onderwijs volgen indien mogelijk, maar "kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs indien nodig". De zorg van het kind zal hoe dan ook het eerste criterium blijven, horen we, net als de draagkracht van de school.