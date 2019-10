Ook de nacht bracht geen Vlaamse regering, maar de laatste rechte lijn is nu ingezet

In de entourage van formateur Jan Jambon wordt dat genuanceerd, omdat er als gevolg van de begrotingsgesprekken toch nog aanpassingen aan de inhoud kunnen gebeuren.



VRT-journalist Leen De Witte bracht de nacht door aan het Martelaarsplein en wijst in "De ochtend" (Radio 1) op een complexe puzzel. "Het heeft ook te maken met de manier waarop formateur Jan Jambon (N-VA) te werk gaat: eerst de inhoud, dan het budgettaire plaatje erbij nemen. Een proces dat heel traag gaat. De discussies zijn zéér gedetailleerd. Het is net de bedoeling om achteraf geen discussies meer te hebben eens het akkoord is gesloten. "Je weet waar je gaat landen", zei een van de onderhandelaars. "Maar je moet er de weg naartoe afleggen.""



De Witte benadrukt dat er zeker geen ruzie is of dat er een crisissfeer heerst. "Ik heb niet de indruk dat de regering-Jambon I een moeilijke start heeft."