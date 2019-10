We roken en drinken steeds minder, maar helft van de Belgen is te dik

Laat ons beginnen met het goede nieuws: het percentage rokers in ons land daalt al sinds 2001. Vandaag rookt ongeveer 1 op de 5 Belgen (19,4 procent). In 2001 was dat nog 28 procent. Bij de jongeren tussen 15 en 24 jaar is het aantal rokers zelfs gehalveerd: van 31 procent in 2001 tot 15 procent vandaag.

Ook steeds minder mensen drinken alcohol, al blijven de cijfers hoog. 76,6 procent van de bevolking vanaf 15 jaar drinkt alcohol. Zes jaar geleden was dat nog 82 procent. 1 op de 10 Belgen drinkt wel nog altijd dagelijks alcohol, terwijl wordt aanbevolen om minstens twee alcoholvrije dagen per week in te lassen. Ook doet 20 procent van de jongeren minstens één keer per maand aan bingedrinken (het drinken van minstens 4 glazen alcohol bij vrouwen of 6 glazen bij mannen in minder dan 2 uur).