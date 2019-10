Koopt u beter een huis voor 1 januari? Dit betekent het schrappen van de woonbonus voor uw portemonnee

Waarom wordt de woonbonus dan geschrapt? Die dreef de woningprijzen in de hoogte, is de logica. Maar het is hoogst onzeker of de woningprijzen nu zullen stagneren, laat staan dat ze omlaag zouden gaan.

In regeringskringen is te horen dat het ook niet mogelijk was om de registratierechten verder te verlagen. "We draaien nu breakeven: het schrappen van de woonbonus levert over de hele legislatuur 750 miljoen op, de verlaging van de registratierechten kost ons 750 miljoen", klinkt het bij CD&V. "De volgende regering kan zich wel nog buigen over een verdere verlaging van de registratierechten."