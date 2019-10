20.000 euro voor gouden tip over verantwoordelijke voor dood wolvin Naya

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights wil dat de dood van wolvin Naya niet onbestraft blijft en looft een premie van 5.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de moordenaar. "Voor ons is elk dier dat door een jager wordt gedood er één te veel", legt Rowena Vanroy van Animal Rights uit. "En de meeste dieren zijn niet beschermd. Maar Naya was dat wel. En toch is ze afgeschoten. En daarom willen we niet dat haar dood zonder gevolgen blijft."

Verdubbeling

Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen verdubbelt dat bedrag tot 10.000 euro. "Twee mensen hebben me vanochtend spontaan gebeld om te zeggen dat ze geld geven, zodat de moord opgehelderd kan worden. Ik kom nu al aan 3.000 euro. Dus die 5.000 euro kunnen we gemakkelijk bij elkaar krijgen." En ook Vogelbescherming Vlaanderen doet daar nog eens 10.000 euro bovenop en dat brengt het bedrag voor een gouden tip op 20.000 euro.

"Moord met voorbedachten rade"

Sil Janssen maakte vrijdag al bekend dat Naya gedood was. "Door een jager. Ik ben er zeker van", herhaalt hij. "Dat is geen boze schapenboer geweest, want die is niet in staat om in zo'n groot militair gebied een wolf en haar welpen te vinden. Dat kunnen alleen jagers geweest zijn. Want zij alleen kennen het gebied als hun broekzak." Janssen verwacht dat de waarheid toch naar boven komt. "Zoiets dat doe je niet alleen. Dus in het circuit zullen er zeker mensen zijn die iets weten en die dat nu misschien willen vertellen. En wij zullen er voor zorgen dat alle tips bij de onderzoekers terecht komen."