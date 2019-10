4 miljoen euro voor aanpak migratie, armoede en veiligheid in Denderstreek

Overlast vanuit Brussel

Vier Dendersteden Ninove, Denderleeuw, Geraardsbergen en Zottegem kampen met problemen rond migratie, armoede en veiligheid. Dat komt omdat zij dicht bij Brussel liggen en daardoor kampen met overlast vanuit de hoofdstad.

Burgemeester Tania De Jonghe van Ninove geeft aan dat zij geld nodig hebben om deze problematieken aan te pakken:"De Dendersteden krijgen te weinig financiële middelen van de Vlaamse overheid. Vooral om de aanpak van de grootstedelijke problematiek te financieren, want die is in onze streek ook meer en meer te voelen."

De burgemeester was zelfs zwaar ontgoocheld in het verleden:"Steden zoals Oudenaarde, Dendermonde maar ook Eeklo kregen jaarlijks zo'n 1 miljoen euro extra om de problemen die vanuit andere steden komen overwaaien op te lossen. Terwijl de Dendersteden dicht bij Brussel zitten en wij ook de typische problemen zoals een stijging van het armoedecijfer en een grotere migratie-instroom ondervinden." Samen met de burgemeesters van Denderleeuw, Geraardsbergen en Zottegem trokken ze aan de alarmbel.

Meer wijkagenten

Het geld zal gebruikt worden om mensen in te zetten in bepaalde wijken waar er veel problemen zijn. Het is ook de bedoeling om meer wijkagenten aan te werven. "Deels omdat dat mensen zijn die hun wijk heel goed kennen, maar ook omdat er meer aanspreekbare politie op straat zichtbaar zou zijn", zegt de burgemeester. "We zijn al gestart met een cel voor integrale veiligheid in Ninove waar nu al acht medewerkers bezig zijn. Wij hopen dat te kunnen uitbreiden naar buurtbemiddeling en buurtwerkers."

Hoe zal het geld verdeeld worden?

Hoe het geld zal verdeeld worden tussen de vier steden is nog niet zeker, vertelt burgemeester van Geraardsbergen Guido De Padt:"Hoeveel geld onze stad zal krijgen weet ik nog niet. Het ligt nog niet vast hoe het geld zal verdeeld worden. Het kan dat er gekeken wordt naar het aantal inwoners, en dan zou het kunnen dat Geraardsbergen 1 miljoen euro ontvangt. Dat zou goed nieuws zijn voor de stad."

Ook de burgemeester van Zottegem Jenne De Potter reageert tevreden. Hij is vooral blij dat de Vlaamse regering geluisterd heeft naar de lokale verzuchtingen:"Onze regio kent grote uitdagingen, zoals op het vlak van instroom van anderstaligen, op het vlak van mobiliteit, en extra middelen zijn dan ook echt noodzakelijk".