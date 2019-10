9 oktober 1944: op een kladbriefje verdelen Churchill en Stalin Europa onder elkaar 

Op maandag 9 oktober kwam de Britse premier Winston Churchill aan in Moskou. Hij was doodmoe. Zondagochtend vroeg, net na middernacht was hij vertrokken vanop de militaire luchthaven Northolt ten westen van Londen. Er waren tussenlandingen in Napels – hij zag uit zijn raampje nog de lavastromen op de Vesuvius die kortgeleden uitgebarsten was - en in Caïro.

Tegen maandagmiddag plaatselijke tijd landde het toestel in Moskou. Toen had Churchill dus twee nachten in een vliegtuig doorgebracht – en had hij de laatste 60 uur zonder noemenswaardige slaap doorgebracht. Geen evidentie voor een man die twee maanden later 70 jaar zou worden.