En toen zat alleen Marc Dutroux nog in de cel

De slachtoffers kunnen zich laten horen bij die aanvraag. Ze mogen vragen dat de dader niet bij hen in de buurt zou komen bijvoorbeeld. Maar ze mogen zich niet uitspreken over de mogelijke vrijlating zelf. Tenminste niet tijdens de procedure. In de media lieten de ouders van de vermoorde An en Eefje zich wel horen: “Als je 25 jaar celstraf krijgt, dan moet je die ook uitzitten”, zei Betty Marchal, de moeder van An, in "Vandaag". Haar man Paul is het daarmee eens: “Zware criminelen moeten hun straf uitzitten. Als in ons land deze zaak niet als zwaar crimineel wordt gezien, dan vraag ik me af wie zijn straf wel nog moet uitzitten.”