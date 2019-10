De Azoren zetten zich schrap voor orkaan Lorenzo

Inwoners van de Azoren hebben vandaag alles wat loshangt en mogelijk kan wegwaaien zoveel mogelijk vastgemaakt en ook maatregelen getroffen tegen overstromingen. De reden? Morgenochtend zal orkaan Lorenzo hun eilandengroep bereiken.

Enkele dagen geleden groeide die orkaan nog uit tot categorie 5 (de zwaarste categorie). Intussen is hij afgezwakt, maar hij kan nog steeds schade veroorzaken. Volgens het National Hurricane Center (NHC) in Miami in de VS zal Lorenzo vooral boven de eilanden Flores, Corvo, Faial, Pico, Sao Jorge, Graciosa en Terceira woeden.