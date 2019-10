Beelden van atleten op WK Atletiek in Doha net iets te "close-up"

Op het WK Atletiek in Doha, dat vorige vrijdag begon, werden voor het eerst block cams gebruikt, miniatuurcamera's ingebouwd in de startblokken op de looppistes. In elke startblok zitten er twee, eentje die rechtdoor filmt en eentje die naar boven filmt. Volgens de internationale atletiekfederatie IAAF beloofden de camera's een "vernieuwende, innovatieve inkijk op de wedstrijd"."Atletiekfans zullen dichter bij de actie zitten dan ooit tevoren", luidde het.

Maar vrouwelijke atletes waren niet zo blij: ze vonden dat de camera's veel te veel lieten zien van hun onderlichaam. Met andere woorden, de beelden waren net iets te intiem. "Je in de startblokken zetten, met die camera's, dat is allesbehalve comfortabel", liet Gina Lückenkemper weten. De Duitse atlete trad afgelopen weekend aan in de 100 meter voor vrouwen en raakte tot in de halve finale. Net als haar Duitse collega Tatjana Pinto, die ook haar beklag deed over de camera's.