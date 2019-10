Een gezond gewicht of niet? Bereken hier uw BMI-score

Heel wat Belgen zitten in de categorie tussen 25 en 30. In theorie zijn ze te zwaar, maar moeten zij zich echt zorgen maken? "Zij hoeven zich niet meteen grote zorgen te maken, maar zij wegen wel iets te veel. Zij kunnen daar iets aan doen door bijvoorbeeld meer te gaan bewegen, een halfuurtje per dag. Je zou pakweg 's morgens en 's avonds 15 minuutjes kunnen fietsen. Maar ik zou hen nog geen verplicht dieet aanraden," duidt Greet Cardon, hoogleraar Bewegingswetenschappen aan UGent.

Gewoon evenwichtig en gezond eten blijft heel belangrijk, en is in dit geval vaak voldoende in combinatie met meer lichaamsbeweging. Maar hoe dichter tegen de 30, hoe drastischer de keuzes die zich opdringen, zeker als u ook op de andere factoren slecht zou scoren (beweging, voeding en buikomtrek, zie onder). Iemand die boven de 30 uitkomt, is obees. Het zou gaan om 15,9 procent van de Belgen, een cijfer dat stijgt. Zij gaan sowieso best in overleg met een specialist.