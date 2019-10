Nederlands boerenprotest tegen "onterecht negatief imago" veroorzaakte drukste ochtendspits ooit: 1.100 km file

In de Nederlandse stad Den Haag zijn honderden boeren op straat gekomen om te protesteren. Ze vinden dat de politiek en de media een negatief beeld over hen verspreiden en eisen ook een duidelijker landbouwbeleid. Doordat veel boeren met hun tractor naar Den Haag trokken, ontstonden er overal in het land lange files. Samen met het regenweer en een aantal ongevallen leidde dat tot de drukste ochtendspits ooit bij onze noorderburen.