Brugge koopt waardevol manuscript uit 15e eeuw

Het aangekochte werk is een handschrift dat werd gemaakt in een Brugs atelier en dat waarschijnlijk werd gekopieerd door Italiaanse kopiisten. Het gaat om Bijbelse en liturgische teksten uit de periode 1470-1474, overgeschreven uit epistels van het Nieuwe Testament. In de 15de eeuw was het in het bezit van de belangrijke Brugse familie Houtmart. Begin 16de eeuw verzeilde het in de bibliotheek van het Karthuizerklooster Genadedal in Sint-Kruis.

Tentoongesteld

In de toekomst zal je het zeker kunnen bekijken in het Gruuthusemuseum tijdens tentoonstellingen, maar eerst zullen specialisten van de bibliotheek een grondige studie verrichten over het handschrift.